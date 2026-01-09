Oomapasc atendió 580 reportes en diciembre y sigue mejorando el servicio de agua y drenaje

Ciudad Obregón, Sonora.- El director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que durante el presente año continuarán trabajando en el mejoramiento del servicio que ofrece la paramunicipal y atendiendo efectivamente los reportes ciudadanos.

El funcionario dio a conocer que entre el 25 y el 31 de diciembre, personal de la dependencia llevó a cabo un total de 580 atenciones a reportes ciudadanos relacionados con fugas de agua, drenajes tapados, reparaciones de infraestructura e instalación de brocales.

Ponce Zavala destacó que durante las últimas fechas, personal del Organismo Operador ha logrado reducir de manera significativa la incidencia en lo que respecta a las fugas de agua, lo que representa un avance considerable en la gestión del recurso hídrico en la región. Este logro es resultado de un trabajo constante y coordinado entre los equipos de mantenimiento, inspección y atención al público, quienes han implementado nuevas estrategias de monitoreo y reparación más eficientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui