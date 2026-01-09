Operativos coordinados logran reducir hechos violentos en Hermosillo, afirma comisario Durón Montaño

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de seguridad de Hermosillo informaron que durante el periodo de noviembre a diciembre se registró una ligera disminución en los hechos violentos en la ciudad, como resultado de los operativos coordinados que se mantienen de forma permanente en distintos sectores.

El comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en la prevención del delito, la reacción inmediata y el fortalecimiento de la presencia policial en zonas urbanas y áreas rurales.

"Hay que destacar esta coordinación interinstitucional que se ha hecho y que ha permitido obtener resultados considerados contundentes, entre ellos la detención de personas identificadas como objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de un número significativo de armas de fuego y diversas cantidades de droga", argumentó.

Especificó que en esos operativos participan de manera conjunta elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Municipal.

Indicó que las labores se desarrollan mediante patrullajes constantes las 24 horas del día, divididos en cuadrantes estratégicos, lo que permite una cobertura total del municipio sin concentrarse en un solo punto.

"Estas acciones han contribuido a debilitar a los grupos generadores de violencia que operan en la ciudad", afirmó. Por último, mencionó que la estrategia contempla una vigilancia y una reacción inmediata ante cualquier hecho delictivo, con el objetivo de inhibir conductas violentas.

El comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño

Fuente: Tribuna del Yaqui