Regresarán a clases este lunes en Sonora más de 500 mil alumnos de educación básica

Hermosillo, Sonora.- Más de 500 mil alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares regresarán a clases este lunes 12 de enero, al concluir el período vacacional de invierno y reanudar las actividades del ciclo escolar 2025-2026.

Previamente, los días 7 y 8 de enero, reanudaron labores presenciales las jefas y jefes de sector, supervisores escolares y directivos, así como personal docente y de apoyo a la educación básica, para formar parte de los talleres de capacitación.

Tras un recorrido por varios planteles para constatar su funcionamiento, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, destacó que, en equipo con directores, maestras y maestros, están preparados para recibir a niñas, niños y adolescentes en todos los centros educativos de la entidad.

Señaló que se espera que la reanudación de labores se realice de forma ordenada, tranquila y segura, y enfatizó que durante 2026, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, se mantendrá un acompañamiento cercano en cada uno de los planteles educativos.

Gámez Gamboa recordó que permanece vigente el período de actualización de tallas de los uniformes escolares gratuitos que recibirá el alumnado antes del inicio del ciclo 2026-2027, por lo que exhortó a padres y madres de familia, así como a tutores, a ingresar al portal https://yoremia.gob.mx/ y especificar el tamaño de cada una de las prendas.

La fecha límite para realizar este trámite, que permitirá contar con información precisa para llevar a cabo la licitación correspondiente para la adquisición de los uniformes, es el jueves 15 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui