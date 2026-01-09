Salud Municipal de Cajeme alerta sobre el incremento de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores

Ciudad Obregón, Sonora.- Jesús María Espinoza Castillo, director de Salud Municipal de Cajeme, dio a conocer que se está presentando cierto incremento en casos de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores principalmente.

"Esos grupos etarios son los más vulnerables; la regulación de sus temperaturas es distinta a la de los jóvenes y adultos jóvenes; por ello se recomienda que utilicen cubrebocas si el ambiente está húmedo, así como bufandas y gorros", comentó.

Recordó que, aunque en Cajeme no se habían registrado temperaturas muy bajas, finalmente estos últimos días, por los efectos del frente gélido número 27, se contó con amaneceres helados.

Es importante en estos fríos ocasionales que nos cuidemos porque el clima cambia bastante en el mismo día y la más importante recomendación es la vacunación para enfermedades respiratorias que pueden ser mortales como influenza, Covid-19 y neumococo", advirtió.

Fuente: Tribuna del Yaqui