Temperatura ACTUAL en Ciudad Obregón: Así será el CLIMA en Cajeme HOY viernes 9 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 9 de enero de 2026, vale la pena revisar cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón a lo largo del día. Aunque se esperan condiciones mayormente estables, los cambios de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche, así como la presencia de viento moderado, pueden influir en la salud y en las actividades cotidianas. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes 9 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este viernes estará marcado por cielo despejado y ambiente seco en Ciudad Obregón, con una importante oscilación térmica entre las primeras horas del día y la tarde. Durante la mañana, el ambiente será frío. Desde antes del amanecer y hasta las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará del norte con intensidad ligera a moderada, registrando velocidades aproximadas de 10 a 23 kilómetros por hora, lo que podría aumentar la percepción de frescor, especialmente en zonas abiertas. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá bajo durante este periodo. Hacia el mediodía, el clima dará un giro notable. El cielo continuará soleado y la temperatura ascenderá de forma rápida hasta alcanzar alrededor de 20°C, con sensación térmica acorde.

En este tramo del día, el viento del norte se intensificará ligeramente, con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará niveles medios, por lo que se recomienda considerar medidas de protección solar si se realizan actividades al aire libre. Por la tarde, se espera el punto más cálido del día. La temperatura máxima llegará a los 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25 grados.

El viento cambiará de dirección al noroeste y se mantendrá moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 kilómetros por hora. A pesar del calor moderado, el ambiente seguirá siendo seco y sin probabilidad de lluvia. Al caer la noche, el clima volverá a refrescar de forma gradual. Para las primeras horas nocturnas, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá a alrededor de 14°C, con viento moderado del noroeste.

Hacia el cierre del día, cerca de la medianoche, el termómetro bajará hasta los 12 grados, con viento más ligero y condiciones estables.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)