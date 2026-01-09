UGRS refuerza seguridad y protección civil para ExpoGAN 90; cumplen con observaciones

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) avanza en los preparativos de la ExpoGAN, que en su 90 aniversario contará con un reforzamiento total en seguridad y protección civil, con el objetivo de ofrecer un evento seguro a las familias sonorenses.

El presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, informó que todas las observaciones emitidas por Protección Civil han sido atendidas al cien por ciento, incluyendo reparaciones estructurales en el palenque y el área de rodeo.

"No se permitirá la apertura del evento sin el visto bueno de las autoridades. Estamos convencidos de que la seguridad de todos debe ser total", afirmó.

Añadió que esta edición será más estricta que años anteriores, con mayor control en zonas de comida y una reducción de puestos para mejorar la supervisión, manteniendo a la ExpoGAN como una fiesta familiar, ordenada y segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui