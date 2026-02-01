Clima en Ciudad Obregón HOY: Así cambiará la temperatura este domingo 1 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón para este domingo 1 de febrero de 2026 presentará condiciones variables a lo largo del día, con temperaturas que irán de frescas por la mañana a cálidas durante la tarde. Si tienes planes al aire libre o necesitas desplazarte, conviene conocer cómo evolucionará el tiempo para tomar precauciones, especialmente ante los cambios de temperatura y la radiación solar en las horas centrales del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información presentada en el portal web Meteored.mx, la mañana iniciará con un ambiente fresco. Entre las 5:00 y las 8:00 horas, la temperatura se mantendrá entre los 14 y 15°C, con sensación térmica similar. El viento será ligero, proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los dos y cinco kilómetros por hora.

Pronóstico del clima en Ciudad Obregón hoy domingo. Foto: Meteored.mx

Durante este periodo, el índice de radiación ultravioleta (UV) será bajo, por lo que no se prevé riesgo por exposición solar. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro mostrará un incremento notable. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 24°C, con sensación térmica ligeramente mayor, mientras que a las 14:00 horas se prevé uno de los puntos más cálidos del día, con hasta 28°C.

El viento cambiará a componente sur, con rachas de entre siete y 19 kilómetros por hora. En este lapso, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero si se permanece al aire libre. Durante la tarde, cerca de las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescarse ligeramente, con temperaturas alrededor de los 25°C y sensación térmica de 26.

El cielo seguirá con nubes y claros, mientras que el viento se tornará moderado desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 24 kilómetros por hora. Por la noche, las condiciones serán más estables. A las 20:00 horas, se espera un cielo parcialmente nuboso y una temperatura aproximada de 20 grados. Conforme avance la noche, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 18 grados, con viento flojo del sureste.

En este periodo, la radiación solar dejará de ser un factor de riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)