Clima en Hermosillo HOY 1 de febrero: Domingo caluroso y con viento; así será la TEMPERATURA

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el clima en Hermosillo presentará contrastes importantes entre la mañana fresca y una tarde calurosa, por lo que es clave conocer cómo evolucionará la temperatura y el viento a lo largo del día para tomar precauciones, especialmente si tienes actividades al aire libre o traslados prolongados. ¡Aquí más detalles sobre el tiempo en la capital de Sonora para que nada interrumpa tu jornada!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteored.mx, la capital de Sonora tendrá cielo parcialmente nublado durante las primeras horas, seguido de un incremento notable en la temperatura y condiciones mayormente soleadas al mediodía y primeras horas de la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Meteored.mx

Durante la mañana, Hermosillo amanecerá con nubes y claros, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15°C centígrados entre las 06:00 y 07:00 horas, con sensación térmica similar. Conforme avance la mañana, el termómetro subirá ligeramente hasta los 16 grados a las 08:00 horas y 18 grados a las 09:00, todavía con ambiente fresco.

El viento será un factor constante desde temprano, con rachas moderadas del noreste, que oscilarán entre 14 y 30 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación de frescura en zonas abiertas. El índice de radiación UV se mantendrá bajo en este tramo del día. Para la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones.

A partir de las 11:00 horas, el cielo se mantendrá soleado y la temperatura alcanzará los 26°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C. En este horario, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se permanece al aire libre. El pico de calor llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro marque hasta 31°C, con sensación térmica de 29°C.

El viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades de 8 a 23 kilómetros por hora, lo que ayudará ligeramente a mitigar el calor, aunque no será suficiente para reducir la exposición al sol. Hacia las 17:00 horas, la temperatura bajará a 29 grados, con cielo de nubes y claros y viento moderado del suroeste, manteniendo un ambiente aún cálido.

Durante la noche, las condiciones se volverán más agradables. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 23 grados, con sensación térmica de 25 grados y viento flojo del suroeste. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin previsión de lluvias. Para las 23:00 horas, se espera un ambiente templado, con 20 grados centígrados, sensación térmica similar y viento ligero del sureste, lo que permitirá un cierre de jornada más estable y fresco.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)