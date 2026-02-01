Clima en Sonora HOY 1 de febrero: Pronostican FRÍO por la mañana y CALOR intenso por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el clima en Sonora presentará un contraste marcado entre las primeras horas del día y la tarde, por lo que es importante tomar precauciones antes de salir de casa. Mientras que por la mañana se espera un ambiente frío en gran parte del estado, durante el transcurso del día las temperaturas subirán y se sentirán condiciones más cálidas, especialmente en zonas del centro y sur.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del sitio Meteored.mx, se prevé un cielo medio nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvia en la región. Sin embargo, las condiciones térmicas variarán de manera considerable conforme avance la jornada. Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco en gran parte de Sonora, con especial atención en las zonas serranas, donde se espera un ambiente muy frío y posibles heladas.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En municipios del norte y noreste, como Agua Prieta y Nacozari de García, las temperaturas mínimas rondarán los 5 a 6°C, mientras que en Heroica Nogales se esperan valores cercanos a los 2°C. En ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón, el termómetro iniciará el día entre los 14 y 15 grados, por lo que se recomienda salir bien abrigado durante las primeras horas. Para la tarde, el clima será más cálido a caluroso, principalmente en el centro del estado.

Hermosillo alcanzará temperaturas cercanas a los 31°C, mientras que Ciudad Obregón llegará aproximadamente a los 29 grados. En municipios del noroeste como San Luis Río Colorado y Sonoyta, los valores máximos también se ubicarán alrededor de los 29 grados, mientras que en Caborca se esperan máximas cercanas a los 30°C. En la zona costera, como Puerto Peñasco y Guaymas, el ambiente será más templado, con máximas entre 21 y 23°C.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, generando un ambiente fresco en gran parte del estado, especialmente hacia el norte y la sierra. El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución, sobre todo en zonas abiertas y carreteras.

Ante este panorama, se sugiere vestir en capas, mantenerse hidratado durante la tarde y extremar cuidados en regiones donde el frío matutino podría provocar heladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)