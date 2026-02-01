Hermosillo: Antonio Astiazarán inaugura el corredor turístico y económico de Bahía de Kino

Hermosillo, Sonora.- Para mejorar los espacios turísticos y detonar la economía de las familias de la costa de Hermosillo, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó las instalaciones del corredor turístico y económico para que los pequeños comerciantes tengan espacios dignos para vender sus productos.

La obra, que tuvo una duración de casi un año, consistió en la construcción de 45 locales comerciales, para que los pequeños comerciantes de Bahía de Kino y los alrededores, así como artesanos y emprendedores, tuvieran mejores instalaciones y mejor infraestructura que atraiga al turismo.

El presidente de Hermosillo dijo que, con estas pequeñas obras, se tiene un impacto positivo para las familias de la costa, pero también son inversiones que tienen el propósito de detonar el turismo de Bahía de Kino y proyectarlo como punto de visita de Sonora.

"Son pequeñas obras, pero ninguna la subestimamos; son inversiones más bien, que vienen a mejorar la calidad de vida, tanto de las personas que viven aquí en Bahía de Kino, pero también nos dan identidad y promueven que más turistas quieran conocer nuestras playas", dijo el alcalde Antonio Astiazarán.

Entrega del Centro de Castración y Cuidado Animal

El alcalde Hermosillo, en su gira de trabajo por Bahía de Kino, además de recorrer las nuevas obras para el muelle, que benefician el corredor económico y turístico, también hizo la entrega del Centro de Castración y Cuidado Animal de la comunidad.

El alcalde dijo que este es un espacio pensado para promover la esterilización y el bienestar de los animales de compañía, para prevenir la sobrepoblación animal y mantener el cuidado de los animales de compañía de las familias.

