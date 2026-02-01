Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora comienza el registro para estudiantes universitarios

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora abrió la convocatoria de registro para estudiantes de universidades públicas de Sonora que buscan obtener una beca para continuar con sus estudios.

El director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Abraham Sierra, dijo que para este 2026 se tendrán 1000 millones de pesos para becas, lo que se traduce en un incremento de 13 mil becas más a las que se entregaron en 2025.

Añadió que el registro cierra el 13 de febrero y se realizará en línea a través de la página de Internet del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y los requisitos son contar con el kardex, la CURP y el acta de nacimiento.

"La beca Sonora de Oportunidades contempla 3 tipos de becas, que son de cinco mil, siete mil 500 y 10 mil pesos que representan este apoyo semestral, como si fuera al mes mil pesos o mil 500", dijo Abraham Sierra.

Fuente: Tribuna del Yaqui