Lamarque Cano destaca la coordinación de corporaciones policiacas para combatir la delincuencia

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó la importancia de la coordinación entre las corporaciones policiacas y del orden público de los diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia en la localidad. "Es fundamental, si no se hablan, si no se entienden, si no se sabe qué está haciendo cada quien, eh, pues no se puede avanzar", indicó.

Agregó que, en materia de combate a la delincuencia, no se puede avanzar si las diferentes policías, como las policías municipal, estatal y las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), no logran hacer una sinergia.

"Si hay sinergia, si los recursos, los esfuerzos van unidos en función del mismo propósito, que es combatir a la delincuencia y mejorar la seguridad, pues sin duda hay mejores resultados", aseguró el edil cajemense. Lamarque Cano también expresó que se tiene conocimiento de que en diferentes acciones de combate a la delincuencia en las que se ha logrado la colaboración conjunta entre las corporaciones policiacas locales y federales, se han coordinado; los resultados han sido positivos, generando como resultado detenciones y decomisos.

"Si puedo certificar, es que se está trabajando fuerte y hay coordinación entre los tres niveles de gobierno: el estatal, federal y municipal y, por supuesto, la fiscalía, tanto estatal como federal, están contribuyendo en este esfuerzo para seguir avanzando en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad de nuestro municipio", aseguró el presidente municipal.

El alcalde cajemense externó que en el municipio, pese a los índices de percepción de inseguridad, se ha logrado reducir los índices delictivos durante los últimos años, incluidos los delitos de alto impacto. En este sentido, agregó que entre 2021, cuando inició su administración anterior, y finales 2025, en el marco de su primer año de gobierno tras su reelección, el homicidio doloso se ha logrado reducir considerablemente en comparación con trienios anteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui