MINUTO A MINUTO: Sheinbaum y Durazo participan EN VIVO en hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza su quinta visita a Sonora para, junto con Alfonso Durazo, participar en el hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas

Sheinbaum y Durazo participan en hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas Foto: Cortesía Gobierno de Sonora

Guaymas, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este domingo 1 de febrero de 2026 su quinta visita al estado de Sonora para, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, participar en el hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas. Ayer, sábado, la presidenta inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la cual tiene una extensión de 134 kilómetros de longitud. "Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada más que sea para la felicidad de pueblo y gobierno que cumplir y cumplimos", dijo ayer la mandataria.

Además de participar en el hundimiento del 'Cabo Corriente', la presidenta participará en una reunión con empresarios en la que se espera que se aborde el tema del puerto de Guaymas como punta de lanza del desarrollo económico estatal y nacional, para transformarlo en un hub de nearshoring con enfoque en energías limpias.

En vivo
11:24 Hrs

Construcción de gas natural licuado

Terminal de usos múltiples

Almacén de Grupo México

Transporte marítimo

11:17 Hrs

Presentan a la presidenta las instalaciones de la ASIPONA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega a las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Aduanas (ASIPONA), en donde supervisa los trabajos e inversión relacionados con la modernización del puerto. 

 

11:03 Hrs

Sheinbaum encabeza hundimiento del exbuque

Se llevó a cabo la Ceremonia de Hundimiento del exbuque 'Cabo Corriente' e inauguración del Museo del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, con la distinguida presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

10:59 Hrs

Sheinbaum detona las cargas para el hundimiento

La presidenta detonó el inicio del hundimiento del exbuque 'Cabo Corriente', el cual formará parte del Sistema Arrecifal Artificial.

 

10:17 Hrs

Llega Sheinbaum y Durazo al hundimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo arribaron al 'Usumacinta' a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar), desde donde en compañía de su comitiva e invitados especiales observan las maniobras.

09:20 Hrs

Todo listo para el hundimiento

Todo se encuentra listo para la ceremonia de hundimiento del buque 'Cabo Corriente', navío en desuso de la Secretaría de Marina, en la zona del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, en San Carlos, misma que va a ser presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo. En el área hay una gran presencia de yates con personas que acudieron a presenciar el histórico acontecimiento.

09:18 Hrs

Durazo reafirma apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum

"Sonora se transforma con el respaldo y el acompañamiento de una presidenta cercana, comprometida con el pueblo y con el futuro de nuestro estado. Hoy estaremos en Guaymas, trabajando en territorio, impulsando acciones y supervisando obras que están cambiando realidades y fortaleciendo la justicia social y el bienestar de las familias sonorenses", compartió el mandatario en sus redes sociales.

 

