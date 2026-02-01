MINUTO A MINUTO: Sheinbaum y Durazo participan EN VIVO en hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corrientes' en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este domingo 1 de febrero de 2026 su quinta visita al estado de Sonora para, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, participar en el hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corrientes' en Guaymas. Ayer, sábado, la presidenta inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la cual tiene una extensión de 134 kilómetros de longitud. "Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada más que sea para la felicidad de pueblo y gobierno que cumplir y cumplimos", dijo ayer la mandataria.
Además de participar en el hundimiento del 'Cabo Corrientes', la presidenta participará en una reunión con empresarios en la que se espera que se aborde el tema del puerto de Guaymas como punta de lanza del desarrollo económico estatal y nacional, para transformarlo en un hub de nearshoring con enfoque en energías limpias.
Fuente: Tribuna del Yaqui
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un resumen de la gira del fin de semana entre el viernes 30 y domingo 1 por los estados de Baja California y Sonora. Destacó el trabajo que ha realizado el gobernador Alfonso Durazo.
México enviará ayuda humanitaria a Cuba
La presidenta informó que se enviará ayuda humanitaria, entre ellos alimentos, a Cuba en lo que se puede resolver el tema del petróleo y reiteró que en su conversación con Trump nunca se tocó el tema.
Sheinbaum comparte aspectos de su gira en Sonora
La presidenta comparte parte del trabajo de la gira que está realizando en Sonora, tanto la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes como el hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corriente' en Guaymas y la modernización del puerto de Guaymas.
Alfonso Durazo Montaño habla sobre las bondades del puerto de Guaymas
"Vemos que el puerto de Guaymas tiene un potencial por sí solo; el puerto de Guaymas no se concibe como un ente autónomo, está integrado en el Plan Sonora", señaló Alfonso Durazo al presentar el proyecto. Destacó la importancia de la carretera Guaymas-Chihuahua, donde afirma que, una vez abierta, se tendrá una importante derrama turística.
Informan sobre la construcción de un muelle
Como parte de las acciones de modernización, se contempla la construcción de un muelle que funcionará como una terminal de usos múltiples para la movilización de mercancía, particularmente de vehículos.
La presidenta conoce los cuatro proyectos más importantes del ASIPONA
Construcción de gas natural licuado
Terminal de usos múltiples
Almacén de Grupo México
Transporte marítimo
Presentan a la presidenta las instalaciones de la ASIPONA
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega a las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Aduanas (ASIPONA), en donde supervisa los trabajos e inversión relacionados con la modernización del puerto.
Sheinbaum encabeza hundimiento del exbuque
Se llevó a cabo la Ceremonia de Hundimiento del exbuque 'Cabo Corriente' e inauguración del Museo del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, con la distinguida presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum detona las cargas para el hundimiento
La presidenta detonó el inicio del hundimiento del exbuque 'Cabo Corriente', el cual formará parte del Sistema Arrecifal Artificial.
Llega Sheinbaum y Durazo al hundimiento
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo arribaron al 'Usumacinta' a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar), desde donde en compañía de su comitiva e invitados especiales observan las maniobras.
Todo listo para el hundimiento
Todo se encuentra listo para la ceremonia de hundimiento del buque 'Cabo Corriente', navío en desuso de la Secretaría de Marina, en la zona del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, en San Carlos, misma que va a ser presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo. En el área hay una gran presencia de yates con personas que acudieron a presenciar el histórico acontecimiento.
Durazo reafirma apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum
"Sonora se transforma con el respaldo y el acompañamiento de una presidenta cercana, comprometida con el pueblo y con el futuro de nuestro estado. Hoy estaremos en Guaymas, trabajando en territorio, impulsando acciones y supervisando obras que están cambiando realidades y fortaleciendo la justicia social y el bienestar de las familias sonorenses", compartió el mandatario en sus redes sociales.