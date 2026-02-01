MINUTO A MINUTO: Sheinbaum y Durazo participan EN VIVO en hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corrientes' en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este domingo 1 de febrero de 2026 su quinta visita al estado de Sonora para, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, participar en el hundimiento de Patrulla Costera 'Cabo Corrientes' en Guaymas. Ayer, sábado, la presidenta inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la cual tiene una extensión de 134 kilómetros de longitud. "Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada más que sea para la felicidad de pueblo y gobierno que cumplir y cumplimos", dijo ayer la mandataria.

Además de participar en el hundimiento del 'Cabo Corrientes', la presidenta participará en una reunión con empresarios en la que se espera que se aborde el tema del puerto de Guaymas como punta de lanza del desarrollo económico estatal y nacional, para transformarlo en un hub de nearshoring con enfoque en energías limpias.

Un día que, sin duda, marca un antes y un después para las y los habitantes de la región serrana de Sonora.#SonoraSeTransforma #SheinbaumXSonora pic.twitter.com/2R5Z2IENdc — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui