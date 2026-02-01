Santísimo Sacramento, bendice los cultivos de los valles del Yaqui y Mayo en el sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Para bendecir las tierras de cultivo de los valles del Yaqui y Mayo con miras a la próxima temporada de cosechas, se realizó un vuelo en avioneta el domingo 1 de febrero de 2026. El padre Hugo Trujillo fue el portador del Santísimo Sacramento que sobrevoló los campos de cultivo de la extensión territorial de Cajeme y otros municipios, así como en la zona de la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como 'El Oviáchic'.

Fue desde un aeródromo ubicado en la parte sur de Ciudad Obregón, desde donde la aeronave se elevó llevando a bordo al presbítero y al Santísimo durante más de una hora. "El recorrido para bendecir los valles y la presa de Ciudad Obregón fue saliendo de la pista, dando una vuelta sobre Ciudad Obregón, tomando hacia la presa con un recorrido sobre todo el cauce y de regreso hasta Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Villa Juárez, Bacobampo y otras comunidades", dijo el piloto sobre el particular vuelo.

El padre, acompañado de sor Carmen Padilla, dio la bendición a ambos valles, a los productores agrícolas y sus cultivos, así como al sector ganadero y toda la cadena de valor que esas actividades primarias generan para la región, y lo hizo portando en todo momento entre sus manos al Santísimo Sacramento.

Durante el vuelo, se realizaron distintos rezos, con los que, además de pedir, se agradeció por los bienes recibidos, por haber podido sembrar los campos y rogando por un buen temporal que beneficie y facilite la cosecha de esos cultivos. La Diócesis de Ciudad Obregón invitó además a la comunidad en general a levantar oraciones por un buen temporal, lluvias y buenas cosechas en rendimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui