Sheinbaum y Durazo impulsan el Puerto de Guaymas; presentación del Proyecto de Expansión con ejes principales

Guaymas, Sonora.- Este domingo 1 de febrero de 2026 concluyó la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Sonora, donde, acompañada del gobernador Alfonso Durazo Montaño, estuvo presente en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Aduanas (ASIPONA), donde se informó del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas. Ambos mandatarios destacaron el apoyo y el impulso que tiene este proyecto que convertirá al Puerto de Guaymas en un hub de nearshoring con enfoque en energías limpias.

Durante la presentación del proyecto se resaltaron los cuatro aspectos más relevantes, los cuales consisten en: primer proyecto de inversión importante es la construcción de la terminal de gas natural licuado; el segundo proyecto es la construcción de un muelle de terminal de usos múltiples; el tercer proyecto es la modernización del almacén de Grupo México; el cuarto proyecto es la modernización del almacén logística de Milac.

Inauguración Museo Subacuático Sonorense. Guaymas, Sonora.



Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de Sonora.

Hay que recordar también que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina (Semar), implementó un programa de la modernización de la infraestructura portuaria, con un monto de 3.9 mil millones de pesos con 13 obras estratégicas, lo que permitirá duplicar el movimiento de carga, estimando 15 millones de toneladas por año, y desarrollar proyectos de infraestructura con inversión privada.

Uno de los aspectos más importantes es la privilegiada ubicación geográfica del Puerto de Guaymas, que representa una ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancías. El Puerto de Guaymas cuenta con 83 hectáreas de superficie terrestre, 443 hectáreas para desarrollo portuario, siete posiciones de atraque de uso público y dos dársenas de ciaboga de 500 metros de diámetro y 16 metros de profundidad, lo que permite recibir más de 400 buques de carga diversa al año a lo largo de 32 rutas internacionales.

El gobernador Durazo explica a la presidenta las ventajas de sacar las vías del ferrocarril de la ciudad de Nogales y la conexión estratégica que estas acciones tienen con la modernización de Guaymas

El gobernador Alfonso Durazo Montaño explicó que la recuperación del Puerto de Guaymas no es una idea aislada; "nace, se incorpora en el marco de una visión general que presenta el Plan Sonora. El Plan Sonora nace originalmente con el propósito de ayudar a nuestro país a cumplir con la cuota de descarbonización de la economía y es así que se establece la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco".

Durazo Montaño afirmó que una de las vertientes fundamentales del Puerto de Guaymas es la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua. "Se va a convertir en el puerto de Chihuahua, y sucederá una cosa adicional: en el momento en que abramos esta carretera, San Carlos se convertirá en la playa de Ciudad Juárez". Por último, agradeció el apoyo que ha tenido el proyecto por parte del Gobierno Federal.

"Hay algo que distingue a su gobierno: es el ánimo colaborativo de todo su equipo de trabajo, y desde Sonora, donde tocamos muchas puertas y ventanas, nos representa un apoyo extraordinario que le reconocemos mucho. "Gracias, presidenta", dijo el gobernador de Sonora.

Personal de la Asipona informa de los avances en los trabajos de modernización del Puerto de Guaymas en presencia de la presidenta Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que es una obra muy importante la del Puerto de Guaymas. "Se resolvió un problema muy importante, que es cómo llega el gas natural; es gas natural que viene de Texas, y Cenagas, junto con la empresa, hará un gasoducto de Hermosillo para Guaymas. Eso resuelve el problema, y ya la planta de procesamiento no solamente es para exportar, sino que nos va a ayudar para que haya un cabotaje de gas natural hacia el sur del país".

Sheinbaum Pardo destacó la inversión de 130 mil millones de pesos, "fundamental que ya finalmente inicia este año en el primer trimestre de este año, es el compromiso con inversionistas y con el equipo se resolvió el tema del gasoducto".

Sheinbaum encabeza hundimiento del exbuque

Además, en la visita de la presidenta se llevó a cabo la Ceremonia de Hundimiento del exbuque 'Cabo Corriente' e inauguración del Museo del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense. "Desde el ARM Usumacinta y junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, presenciamos el hundimiento del exbuque 'Cabo Corrientes', que se transforma en vida: un museo subacuático que impulsará la conservación marina, la investigación científica y el turismo responsable en Sonora. Así se construyen proyectos que dejan huella, arriba y debajo del mar", dijo el gobernador.

Fuente: Tribuna del Yaqui