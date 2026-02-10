¡Síguenos!
355 alumnos concluyen exitosamente su capacitación en Icatson Plantel Hermosillo

Icatson Plantel Hermosillo realiza ceremonia para los 355 alumnos que concluyeron su capacitación, culminando satisfactoriamente su proceso de formación

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), realizó una ceremonia de entrega de constancias correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2025 en el Plantel Hermosillo, esto con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de los 355  egresados. Este acto solemne contó con la presencia de autoridades educativas y representantes de los distintos órdenes de gobierno.

Los 355 alumnos graduados destacaron su dedicación y superación durante este evento, donde se apreció el resultado de la enseñanza a través de una armoniosa pasarela y stands de exhibición de los trabajos finales presentados por los estudiantes, quienes culminaron satisfactoriamente su proceso de formación. Asimismo, destacaron el compromiso del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, a través del Icatson, con la capacitación y el desarrollo de habilidades para el ámbito laboral y social.

Manuel Gallegos, director general del Icatson, celebró el esfuerzo, la confianza y el futuro que están construyendo los egresados al culminar tres meses de trabajo intenso, a base de perseverancia y aprendizaje práctico en 28 oficios y especialidades que abren puertas y generan oportunidades. "Lo que no se hace con cariño, no se recibe con gratitud, y para que haya gratitud, tiene que haber un resultado, y para que haya un resultado, debemos tener compromiso, orden y muchas, muchas ganas", expresó.

Asimismo, el director de Icatson se tomó unos minutos para agradecer el apoyo y reconocer el esfuerzo en conjunto de toda la comunidad escolar, así como también el respaldo que les brindaron las instituciones que impulsan la educación y la formación técnica en el estado, quienes estuvieron presentes; en representación del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el secretario del Trabajo, David Fernando Soto Alday; la senadora Lorenia Valles Sampedro; el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y el padrino de la generación, diputado Omar del Valle Colosio.

"En la comunidad Icatson estamos convencidos de que la capacitación transforma vidas, porque no solo enseñamos un oficio; damos fortaleza, damos confianza, damos autonomía y la capacidad de salir adelante. Por eso este evento no es solo la entrega de constancias y diplomas; es el reconocimiento a su esfuerzo", expresó Manuel Gallegos, dando fin a la importante y agradable ceremonia.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

