Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), realizó una ceremonia de entrega de constancias correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2025 en el Plantel Hermosillo, esto con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de los 355 egresados. Este acto solemne contó con la presencia de autoridades educativas y representantes de los distintos órdenes de gobierno.

Los 355 alumnos graduados destacaron su dedicación y superación durante este evento, donde se apreció el resultado de la enseñanza a través de una armoniosa pasarela y stands de exhibición de los trabajos finales presentados por los estudiantes, quienes culminaron satisfactoriamente su proceso de formación. Asimismo, destacaron el compromiso del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, a través del Icatson, con la capacitación y el desarrollo de habilidades para el ámbito laboral y social.

355 alumnos concluyen exitosamente su capacitación en Icatson Plantel Hermosillo

Manuel Gallegos, director general del Icatson, celebró el esfuerzo, la confianza y el futuro que están construyendo los egresados al culminar tres meses de trabajo intenso, a base de perseverancia y aprendizaje práctico en 28 oficios y especialidades que abren puertas y generan oportunidades. "Lo que no se hace con cariño, no se recibe con gratitud, y para que haya gratitud, tiene que haber un resultado, y para que haya un resultado, debemos tener compromiso, orden y muchas, muchas ganas", expresó.

Asimismo, el director de Icatson se tomó unos minutos para agradecer el apoyo y reconocer el esfuerzo en conjunto de toda la comunidad escolar, así como también el respaldo que les brindaron las instituciones que impulsan la educación y la formación técnica en el estado, quienes estuvieron presentes; en representación del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el secretario del Trabajo, David Fernando Soto Alday; la senadora Lorenia Valles Sampedro; el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y el padrino de la generación, diputado Omar del Valle Colosio.

"En la comunidad Icatson estamos convencidos de que la capacitación transforma vidas, porque no solo enseñamos un oficio; damos fortaleza, damos confianza, damos autonomía y la capacidad de salir adelante. Por eso este evento no es solo la entrega de constancias y diplomas; es el reconocimiento a su esfuerzo", expresó Manuel Gallegos, dando fin a la importante y agradable ceremonia.

Fuente: Tribuna del Yaqui