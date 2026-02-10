Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de fortalecer el Plan Sonora de Energías Sostenibles y acelerar una nueva etapa de integración binacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el relanzamiento de la Comisión Sonora–Nuevo México como una plataforma estratégica que detonará el desarrollo comercial, turístico, académico y profesional de la entidad, consolidando a Sonora como un nodo clave de inversión, innovación y cooperación en la región fronteriza.

Paulina Ocaña Encinas, la jefa de la oficina del ejecutivo estatal, coordina las acciones institucionales que han permitido establecer vínculos con actores clave de Nuevo México, reanudar la colaboración universitaria y fortalecer el acompañamiento diplomático, consolidando la ruta política y operativa para el relanzamiento formal de la comisión; esto forma parte de la nueva etapa de cooperación.

Alfonso Durazo impulsa relanzamiento de la Comisión Sonora–Nuevo México para potenciar el Plan Sonora

En este encuentro que fortaleció el diálogo con autoridades de Nuevo México, lo dirigió Ocaña Encinas, encabezando la delegación sonorense, permitiendo avanzar en acuerdos para dar los siguientes pasos en la reactivación de esta alianza binacional, incluyendo la realización de una reunión virtual de seguimiento con el secretario de desarrollo económico de ese estado, Rob Black.

En la reunión virtual de seguimiento se contó con la participación, por parte de los consulados de México, Patricia Pinzón, cónsul en Albuquerque, y Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general en El Paso; por el Departamento de Desarrollo Económico de Nuevo México, Rob Black, Isaac Romero y Gerardo Fierro; así como representantes de Western New Mexico University, entre ellos Magdaleno Manzanares, Brenda Díaz y Rudy Martínez.

También se contó con la participación, por parte del Gobierno de Sonora, del coordinador ejecutivo de Enlace Internacional, Gerardo Valenzuela Buelna; la subsecretaria de Promoción Comercial, Cynthia Karina López Ruiz; la subsecretaria de Promoción y Fomento Turístico, Brenda Lizeth Córdova Búzani. Así como la directora general de Enlace y Cooperación Internacional, Yolanda Ruibal Tavares; el director de la Oficina Sonora en Arizona, Alejandro García Molina; el director de Seguimiento a Proyectos Binacionales, Hugo Reynoso Urtiz; y la directora de Cooperación Internacional, Andrea Molina Gutiérrez.

El relanzamiento de la Comisión Sonora–Nuevo México es una gran oportunidad estratégica de alto impacto para el estado, al contribuir de manera significativa a la diversificación de mercados, atracción de inversión, fortalecimiento del capital humano y promoción internacional de Sonora, en congruencia con la visión del gobernador Alfonso Durazo de consolidar la presencia de la entidad en la relación México–Estados Unidos.

Como próximas acciones, se tiene contemplado el envío de la carta oficial entre gobernadores para formalizar dicha reactivación, la definición de comités binacionales iniciales, el avance en la asignación presupuestal en Nuevo México y la exploración de una visita de delegación sonorense a Albuquerque durante el año en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui