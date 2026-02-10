Alfonso Durazo posiciona al bacanora como bebida premium internacional con primeras certificaciones

Opodepe, Sonora.- Con visión estratégica orientada al desarrollo económico, la identidad regional y la proyección turística internacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la primera entrega de Certificaciones de Bacanora y Codificaciones, marcando un avance histórico en la consolidación de esta bebida emblemática como producto premium con denominación de origen.

Durante el evento, realizado en el Rancho El Seri, el mandatario sonorense entregó las primeras dos certificaciones oficiales de bacanora correspondientes a lotes que concluyeron satisfactoriamente el proceso de evaluación ante el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB), así como 10 placas simbólicas de codificación a productores cuyas vinatas ya han sido inspeccionadas y autorizadas.

Hay 300 años de historia atrás de este producto, imaginen el potencial que tiene vender un producto con 300 años de tradición, no en vano es el producto que sintetiza de la mejor manera posible la identidad de las y los sonorenses", enfatizó el gobernador Durazo.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobernador Durazo para garantizar la calidad, autenticidad y trazabilidad del bacanora, otorgándole mayor valor agregado en el mercado y fortaleciendo su competitividad a nivel nacional e internacional.

El proceso de certificación y codificación representa un paso clave para formalizar la producción, proteger la denominación de origen y posicionar al bacanora como un referente de la riqueza cultural y productiva de Sonora, con un alto potencial en los sectores económico y turístico.

Hoy dimos un paso sin precedentes: realizamos la primera entrega de certificados de bacanora y placas de codificación a productores oficialmente codificados.



El bacanora, una bebida ancestral con más de 300 años de historia, es hoy un emblema que representa la identidad y el… pic.twitter.com/7rOyGJVpqR — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 11, 2026

El mandatario estatal ha supervisado de manera activa los avances del proceso en coordinación con el Consejo Regulador del Bacanora de la Secretaría de Economía y Turismo, asegurando que se cumplan los estándares de calidad requeridos para proyectar al bacanora en mercados internacionales, donde se busca su reconocimiento como una bebida premium respaldada por el Gobierno de Sonora.

Con esta iniciativa, el gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso de impulsar los productos emblemáticos del estado, fortalecer las cadenas productivas locales y generar mayores oportunidades de desarrollo para los productores sonorenses, al tiempo que se promueve al bacanora como un atractivo distintivo dentro de la oferta turística de Sonora.

Al evento asistieron Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo de Sonora; Eduardo Lemmen Meyer Baranzini, director del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora; Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo; Alejandro Camou, representante de SUNORA Bacanora y Jorge Rivas, representante de Agua Miel.

Hoy dimos un paso sin precedentes: realizamos la primera entrega de certificados de bacanora y placas de codificación a productores oficialmente codificados.



El bacanora, una bebida ancestral con más de 300 años de historia, es hoy un emblema que representa la identidad y el… pic.twitter.com/xUP6m3juKl — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui