Ayuntamiento de Navojoa pone en marcha el programa de 'Policía Deportiva'

Navojoa, Sonora.- El gobierno municipal de Navojoa puso en marcha un nuevo operativo permanente de vigilancia en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna', una estrategia impulsada por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes para reforzar la seguridad en los espacios públicos.

El dispositivo operará las 24 horas del día con elementos distribuidos en tres turnos, quienes realizan recorridos constantes por toda la unidad deportiva a bordo de cuatrimotos y equipados con herramientas de protección.

Además, los oficiales se encuentran enlazados a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, así como al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), un sistema que permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier eventualidad, para brindar mayor seguridad a los deportistas y sus familias.

La coordinación del operativo se realiza a través de la Comisaría de Seguridad Pública, encabezada por el comisario Lázaro Ariel Parra Portillo, en cumplimiento a la instrucción del presidente Elías Retes de fortalecer la prevención del delito y garantizar entornos seguros para la convivencia.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su compromiso de fomentar la práctica del deporte y el uso responsable de las áreas recreativas, asegurando que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan realizar actividades físicas en un ambiente de paz y confianza", se indicó.

