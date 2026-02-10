Clima en Hermosillo HOY: Pronostican LLUVIAS débiles y día templado este martes 10 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este martes 10 de febrero de 2026, conviene mirar al cielo y tomar precauciones. El clima en Hermosillo tendrá variaciones a lo largo del día, con lluvias ligeras desde la madrugada, aumento gradual de la temperatura y momentos de nubosidad que podrían sorprender a más de uno. Si planeas actividades al aire libre o traslados largos, esta información te ayudará a organizar mejor tu jornada.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, para hoy martes 10 de febrero se prevén condiciones inestables durante las primeras horas, seguidas de un ambiente más cálido y con cielo mayormente despejado conforme avance el día.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Durante la madrugada, Hermosillo amanecerá con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad de precipitación cercana al 30 por ciento. Las temperaturas se mantendrán entre los 17 y 18°C, con sensación térmica similar. El viento será moderado, proveniente principalmente del sureste y noreste, con rachas de hasta 31 kilómetros por hora, lo que podría generar sensación de fresco.

Para la mañana, tras el amanecer previsto a las 07:06 horas, las condiciones comenzarán a mejorar. Se espera cielo soleado desde las primeras horas, con temperaturas cercanas a los 17°C, que irán en ascenso rápidamente. Conforme se acerque el mediodía, el termómetro alcanzará los 23°C, con sensación térmica ligeramente más alta, alrededor de los 25°C. El viento cambiará hacia el sur y se mantendrá moderado, mientras que el índice ultravioleta subirá a nivel medio, por lo que se recomienda precaución si se permanece al aire libre.

En la tarde, el clima se tornará más estable, aunque con intervalos de cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima del día se ubicará alrededor de los 26°C, con sensación térmica similar. Las condiciones serán cálidas, pero sin calor extremo, acompañadas de viento moderado del sur con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente, ubicándose en 25°C.

Para la noche, el ambiente será más fresco y tranquilo. Se prevé cielo despejado durante las primeras horas, con una temperatura cercana a los 22°C. Más avanzada la noche, aparecerán algunos intervalos de nubes y claros, y el termómetro descenderá hasta los 19°C, con viento flojo del noreste.

El sol se ocultará a las 18:09 horas, mientras que la última luz del día se registrará alrededor de las 18:34. La fase lunar será menguante, con un 38 por ciento de iluminación.

Ante este panorama, se recomienda considerar paraguas ligero por la mañana, vestir ropa cómoda para el cambio de temperatura y protegerse del sol durante las horas centrales del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)