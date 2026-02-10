Clima en Obregón Sonora: ¿Habrá LLUVIAS HOY martes 10 de febrero de 2026?

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este martes 10 de febrero de 2026, conviene revisar con atención el pronóstico del tiempo en el sur de Sonora. Por ejemplo, el clima en Ciudad Obregón estará marcado por contrastes: desde chubascos tormentosos en las primeras horas, hasta periodos soleados por la tarde y un descenso gradual de la temperatura durante la noche. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes 10 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio Meteored.mx, el clima en Ciudad Obregón tendrá variaciones importantes desde la madrugada hasta la noche, con cambios tanto en las condiciones del cielo como en la sensación térmica.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Meteored.mx

Durante la mañana, el ambiente comenzará inestable. En la madrugada se vivieron chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad de lluvia cercana al 60 por ciento y acumulados aproximados de 4.2 milímetros (mm). La temperatura estuvo en los 16°C, con viento moderado del norte. Conforme avance la mañana, el cielo tenderá a despejarse parcialmente.

Para las 5:00 horas se esperan nubes y claros con una temperatura de 15°c, mientras que alrededor de las 8:00 horas el panorama será mayormente soleado, con el termómetro en 17°C y vientos moderados del este. El índice UV se mantendrá bajo en las primeras horas del día.

En la tarde, el clima será más estable, pero con incremento en la temperatura. Hacia las 11:00 horas se prevé un ambiente de nubes y claros, con 22°C y un índice UV medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se realizan actividades al aire libre. El punto más cálido del día llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando la temperatura alcanzará los 24°C, con una sensación térmica de hasta 26 grados. El viento soplará de forma moderada desde el suroeste, manteniendo el cielo parcialmente nublado.

Para el anochecer, las condiciones serán más favorables. Alrededor de las 17:00 horas el cielo estará mayormente soleado, con 22°C y una ligera disminución en la sensación térmica. Ya por la noche, el clima en Ciudad Obregón será más fresco y estable. A las 20:00 horas se espera cielo despejado, con temperatura cercana a los 18°C, y para las 23:00 horas el termómetro descenderá hasta los 16 grados, con viento flojo del noreste y ambiente tranquilo.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)