Clima en Sonora HOY: LLUVIAS, frío matutino y posible caída de nieve este martes 10 de febrero

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará de qué hablar este martes 10 de febrero, y no precisamente por condiciones tranquilas. Desde las primeras horas del día, el estado enfrentará un escenario meteorológico cambiante que puede ir desde mañanas frías con posibles heladas hasta vientos intensos, lluvias y riesgo de nieve en zonas serranas, por lo que tomar precauciones será clave antes de salir de casa.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y con información de Meteored.mx, este martes 10 de febrero de 2026 se prevé cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día en gran parte de Sonora, con condiciones inestables asociadas a sistemas atmosféricos que afectarán al noroeste del país.

Durante la mañana, el ambiente en Sonora será templado en regiones urbanas y costeras, mientras que en zonas serranas del norte y oriente del estado se espera un ambiente muy frío, con probabilidad de heladas e incluso caída de nieve o aguanieve, especialmente en áreas altas. Las temperaturas mínimas rondarán entre 8 y 16°C, aunque en regiones serranas podrían descender aún más.

Por la tarde, el termómetro registrará un ascenso importante. El ambiente será templado a cálido en la mayor parte del estado, con valores máximos que oscilarán entre 21 y 29°C, destacando regiones como Caborca, San Luis Río Colorado y Sonoyta. Sin embargo, este incremento térmico vendrá acompañado de vientos fuertes de dirección variable, con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

Estas condiciones estarán asociadas al desplazamiento de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, que interactúan con el ingreso de humedad impulsado por la corriente en chorro subtropical. Este sistema será responsable de chubascos aislados en Sonora, así como de un ambiente frío a muy frío en diversas regiones del estado.

Hacia la noche, la inestabilidad comenzará a disminuir gradualmente conforme la circulación ciclónica y la vaguada se desplacen hacia Texas, en Estados Unidos (EU). Aun así, persistirá un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y rachas de viento, especialmente en el centro y sur del estado. Las temperaturas nocturnas volverán a descender hacia valores cercanos a los 13 a 15°C.

El SMN mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones de lluvia, vientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en el noroeste de México, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones, especialmente en zonas serranas y tramos carreteros.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)