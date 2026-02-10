Clima HOY en la NOCHE: Se pronostica FRÍO y vientos en Sonora este martes 10 de febrero

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló el pronóstico del clima que le espera al estado de Sonora para la noche de hoy martes y la madrugada de mañana miércoles. Según detalló el organismo, la entidad mantiene condiciones meteorológicas estables durante este día y para mañana 11 de febrero de 2026 con predominio de cielo medio nublado y ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio sonorense.

Para hoy, se espera un ambiente templado, con descenso notable de temperaturas en zonas serranas, donde el frío puede sentirse con mayor intensidad durante las primeras horas del día. En áreas altas del norte y oriente del estado no se descartan heladas matutinas, especialmente en comunidades rurales. Durante este martes, el ambiente será templado en gran parte de Sonora, con temperaturas agradables en los valles y zonas costeras.

El viento se presentará de dirección oeste y suroeste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y cincuenta kilómetros por hora, principalmente en regiones del centro y noroeste del estado. Estas rachas pueden generar tolvaneras aisladas y reducción momentánea de visibilidad en carreteras abiertas.

Para mañana martes, las condiciones se mantendrán similares. No se prevén lluvias y continuará el contraste térmico entre la mañana y la tarde. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas, con probabilidad de heladas, mientras que en áreas urbanas y costeras las mínimas serán más templadas. El viento seguirá presente con intensidad moderada, por lo que se recomienda asegurar objetos ligeros en exteriores.

Se pronostican fuertes rachas de viento, de hasta 80 km/h en entidades del noroeste y norte de México, así como mar de fondo de 2.5 a 3 metros de altura, en la costa occidental de la Península de Baja California, durante las siguientes horas.

Clima en el resto de México

El noroeste del país presenta rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios, así como bancos de niebla en algunos tramos carreteros.

Para mañana se esperan intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en entidades del oriente y sur del país.

Península de Baja California con cielo nublado y chubascos en Baja California, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, además de mar de fondo elevado en la costa occidental.

Pacífico Norte con cielo medio nublado, sin lluvias y ambiente caluroso en Sinaloa.

Pacífico Centro con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y oleaje moderado en Jalisco y Colima .

y . Pacífico Sur con lluvias aisladas y viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec.

Golfo de México con lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán con lluvias aisladas en Quintana Roo .

. Mesa del Norte y Mesa Central con ambiente frío por la mañana y templado a cálido por la tarde, sin lluvias.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Conagua