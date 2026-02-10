Encabeza gobernador Durazo conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Hermosillo, Sonora.- Al ser una de las instituciones de la Armada de México más admiradas y respetadas por las y los ciudadanos, en su centésimo décimo primer aniversario de su fundación, la Fuerza Aérea Mexicana se consolida como una institución que desde su creación ha protegido la soberanía nacional con valentía, además de brindar auxilio a la población vulnerable, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal recordó el papel que ha jugado la entidad sonorense en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, ya que en la época de la Revolución se hizo la adquisición de un biplano que fue bautizado con el nombre de Sonora, siendo el preludio del nacimiento de esta institución.

A nombre del pueblo de Sonora, reconozco cumplidamente a los pilotos, a los técnicos que mantienen la flota, a los comandantes y a cada una, a cada uno de los integrantes que viste con orgullo el uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias por su sacrificio, lealtad y por proteger nuestro cielo y extender su mano solidaria siempre cuando más se les necesita. Gracias eternamente a cada una, a cada uno de ustedes", indicó.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que la Fuerza Aérea Mexicana ha sido un brazo solidario en las emergencias nacionales, quienes, en conjunto con otros cuerpos militares, sus elementos arriesgan su vida por la seguridad, la paz, y el bienestar de todas y todos los mexicanos, además de que en desastres naturales brindan toda su experiencia en favor de la población.



Durante el evento de conmemoración estuvieron presentes Alberto Flores Florián, jefe de la Región Aérea del Noroeste; Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la segunda Región Naval; Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; Iván Oswaldo Galicia, coordinador policial de la Guardia Nacional.

Diversas autoridades estuvieron presentes en el evento

Así como César Tapia Jiménez, comandante de la Base Aérea Militar número 18; Francisco Sergio Méndez, delegado en Sonora de la FGR; Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo; Anastasio Santos Álvarez, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora; y José Manuel Guevara Castillo, comandante interino de la Cuarta Zona Militar.

Fuente: Tribuna del Yaqui