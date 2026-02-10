Falta de 'perrera municipal' aumenta ataques de caninos salvajes en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa se encuentra en alerta por la presencia de jaurías de perros bravos en distintos puntos de la ciudad, lo cual además de convertirse en un peligro para los propios vecinos, también representa un riesgo para la salud pública.

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud, durante el último año, más de 128 personas fueron hospitalizadas por la mordedura de algún perro en el municipio de Navojoa, una incidencia que se mantiene al alza debido a la sobrepoblación animal que hay en las calles de la ciudad.

Una de las colonias que han denunciado ataques constantes por perros callejeros es el fraccionamiento Brisas del Valle, donde según los vecinos, los pequeños del jardín de niños y la escuela primaria sobre las calles Dalia y Jazmín, son perseguidos por los perros mientras se dirigen a clases.

He recibido quejas de los maestros del kínder y una primaria, donde los niños no pueden transitar por esas calles, a veces los corretean por ese baldío que está ahí y ya han mordido a varios niños", afirmó Ayerim Erro Félix, regidora.

Durante la última sesión de cabildo se planteó la necesidad de que el municipio de Navojoa cuente con algún programa de rescate animal, para que se retire de las calles a los perros agresivos y se esterilicen; sin embargo, hasta el momento no hay algún proyecto concreto para solucionar este problema y resguardar de forma segura a los caninos.

Lo único que estamos haciendo en este momento son las esterilizaciones en coordinación con el Distrito de Salud número, tenemos cuatro quirófanos en la Dirección de Salud Municipal; ellos ponen los veterinarios y la clínica móvil, mientras que nosotros apoyamos con los medicamentos para que se realicen las esterilizaciones con más frecuencia", indicó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Por su parte, agrupaciones animalistas pidieron no enjuiciar ni culpar a los perros en situación de calle, sino todo lo contrario; resaltando que se debe buscar una solución de raíz a este problema, impulsando las jornadas masivas de esterilización, así como el fomento a las campañas de adopción responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui