Hermosillo, Sonora.- El Consejo Integrador de la Contratación, la Industria y el Desarrollo (INCIDE) convocó una sesión de trabajo en la cual se contó con la participación del secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega. En dicha asamblea se llevó a cabo un ejercicio de diálogo abierto entre representantes del sector productivo, la academia y organizaciones sociales, con el objetivo de intercambiar propuestas para fortalecer el bienestar territorial en Sonora.

Con el fin de coordinar acciones que beneficien las condiciones de vida de los locales, este encuentro llevó por nombre Construyendo Bienestar desde el Territorio, y se abordaron distintos temas clave que son relevantes para la mejora del estado de Sonora, como el desarrollo urbano, vivienda, programas sociales, empleo y mejora regulatoria, desde una perspectiva de corresponsabilidad entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

Fernando Rojo contribuye en reunión guiada al bienestar territorial de Sonora con el consejo INCIDE

El secretario de Bienestar, para comenzar su intervención, destacó la importancia de construir soluciones a partir de la ética y la colaboración real entre actores, subrayando que el bienestar no puede depender únicamente de estructuras políticas. "Las transformaciones profundas no se logran desde la confrontación. Se logran cuando hay ética, diálogo y responsabilidad compartida entre quienes toman decisiones y quienes viven las problemáticas todos los días", expresó.

Integrantes de INCIDE y representantes de distintos sectores contribuyeron a lo largo de la sesión compartiendo diagnósticos y propuestas que se relacionan con el crecimiento ordenado de las ciudades, políticas de empleo formal, vivienda digna y el fortalecimiento de programas sociales con enfoque comunitario y de largo plazo. Asimismo, Fernando Rojo reconoció los retos estructurales que enfrenta la administración pública, así como la necesidad de avanzar hacia modelos más eficientes y centrados en buenos resultados para la población.

La conclusión de este encuentro dio fin con el compromiso de dar un seguimiento a las propuestas expuestas, así como también mantener abiertos espacios de diálogo como un camino para construir políticas públicas más efectivas, con visión territorial y enfoque social. Posteriormente, representantes de INCIDE reconocieron la contribución del secretario de Bienestar en este ejercicio de intercambio y colaboración, mencionando la importancia de mantener canales permanentes de comunicación entre gobierno, sector productivo y sociedad civil.

Fernando Rojo contribuye en reunión guiada al bienestar territorial de Sonora con el consejo INCIDE

Fuente: Tribuna del Yaqui