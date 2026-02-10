Lamarque Cano agradece el apoyo a sus aspiraciones y asegura que esperará la convocatoria

Ciudad Obregón, Sonora.- En diferentes ocasiones y escenarios, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ha externado sus intenciones de participar en el proceso electoral que se llevará a cabo en junio de 2027.

Se trata de sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Sonora, actualmente en manos de Alfonso Durazo Montaño y respaldada por la alianza del Trabajo, Verde Ecologista y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su reciente encuentro con los medios de comunicación, el alcalde fue cuestionado respecto a las declaraciones de diferentes representantes sindicales como Matilde Lemus del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac) y el portavoz de los empleados de la salud en la región, Joel Cárdenas, quienes expresaron su apoyo al edil cajemense en sus intenciones de convertirse en el próximo gobernador del estado de Sonora.

No lo puedo evitar, pero ya lo he dicho. Yo voy a esperar los tiempos que establezca la convocatoria de mi partido", destacó.

Lamarque Cano ha externado que, aunque tiene aspiraciones políticas, de momento sus prioridades se encuentran centradas en trabajar para atender las necesidades del municipio de Cajeme y construir un entorno de bienestar para los habitantes de la localidad.

Sí, hay gente que se manifiesta, que se expresa, que dice, que apoya y lo cual yo agradezco muchísimo, por supuesto, pero no lo puedo evitar tampoco. Si llego a un lugar y la gente hace algún tipo de manifestación, pues no puedo llegar callándolos", expresó el presidente municipal.

Además, aclaró que si ha tenido que hacer acto de presencia en otros municipios o en diferentes eventos partidistas, es porque ha recibido invitaciones para que emita su punto de vista respecto a lo que significa y representa la llamada 'Cuarta Transformación'. Esta transformación ha sido encabezada anteriormente por Andrés Manuel López Obrador y su actual líder es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui