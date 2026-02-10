Proponen regular el senderismo en Sonora tras muertes y accidentes: Marcela Valenzuela

San Carlos, Sonora.- Para evitar accidentes que puedan llevar a la pérdida de vidas, la diputada de Morena Marcela Valenzuela, propuso que regule el deporte del Senderismo y que solo sea promovido por agencias de viajes autorizadas por la Secretaría de Economía y Turismo.

Con motivo de la muerte de un senderista que escalaba el cerro Tetakawi en San Carlos, se evidenció la necesidad de contar con una mayor regulación de las actividades de turismo de aventura o de alto riesgo, señaló la legisladora de Morena.

La propuesta establece promover el desarrollo seguro del senderismo como producto turístico con alto potencial, también de establecer estándares claros de operación, gestión de riesgos y seguridad; y profesionalizar a las personas que laboran como guías especializados.

"Primero que nada, que se profesionalice el senderismo; segundo, hay algunos puntos para que existan en las rutas, diseñadas a manera que especifiquen cuáles tiene mayor dificultad para las personas que vayan y que quieran vivir esta experiencia", explicó Marcela Valenzuela.

Marcela Valenzuela

Se creará un Registro Estatal de Guías y Prestadores de Servicios de Senderismo y Turismo de Aventura, destinado a la formación en el turismo de aventura, capacitación en primeros auxilios y rescate.

La certificación de empresas dedicadas al desarrollo del turismo, certificaciones y la obligatoriedad de contar con seguro de responsabilidad civil, también se definen las categorías de guía básico, intermedio y avanzado; así como guía certificado en gestión de seguridad y rescate.

La legisladora propuso un régimen de sanciones consistente en multas, suspensiones y cancelaciones de actividades ante irregularidades por parte de las personas prestadoras del servicio.

#Sonora | Alfonso Durazo impulsa relanzamiento de la Comisión Sonora–Nuevo México para potenciar el Plan Sonora??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/jFI3XOiPkY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 10, 2026

242 operadores y empresas de promoción turística se tienen registradas ante la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora para el fomento de diferentes puntos, su mayoría destinos con playa como San Carlos, Puerto Peñasco y Guaymas, pero también para destinos rurales.

Cuatro muertes suman en el cerro Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymasm desde el 2017 al 2026; entre las víctimas hay extranjeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui