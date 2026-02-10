‘Quinceros’ de Ciudad Obregón logran autorización para constituirse como cooperativa

Ciudad Obregón, Sonora.- Los diferentes grupos de taxistas que ofrecen el servicio de taxis de ruta conocidos como 'quinceros' finalmente recibieron por parte de la Dirección de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía la autorización para constituirse como una cooperativa.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Fundación 'Carlos A. Madrazo', Reynaldo Castillo López, quien comentó que dicha agrupación estaría conformada por los grupos de taxis Obson, taxis Sevilla y taxis Santa Fe.

Destacó que con esta autorización, los trabajadores del volante podrán contar con una figura legal, ser sujetos de crédito y buscar opciones que les permitan adquirir unidades de modelo más recientes, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio.

Entonces ya se va a registrar, este trámite se realiza en el Registro Público de la Propiedad; después, el miércoles 18, vamos a ir todos los grupos a manifestarnos en frente del Palacio Municipal, esto como una manera de agradecimiento porque van a dar fe y aparte solicitar que ya se le dé certeza legal al servicio de los taxis colectivos; este es un paso ya para conformarnos un solo grupo", explicó Castillo López.

Agregó que la cooperativa se constituirá bajo la denominación de 'Taxis de Ruta de Ciudad Obregón', acto del que dará fe el Ayuntamiento de Cajeme y que otorgará certeza jurídica a los operadores de vehículos de alquiler.

Vamos a hacer la asamblea constitutiva y se va a llamar así como quedó, 'Taxi de Ruta de Ciudad Obregón'; después de la asamblea, lo que sigue es constituirnos, donde dará fe el Ayuntamiento de Cajeme".

Cabe destacar que en diferentes ocasiones las diferentes agrupaciones de taxistas se manifestaron públicamente con el objetivo de que las autoridades respetaran su derecho a trabajar para ganarse el sustento familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui