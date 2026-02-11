¡A correr! Gobierno de Sonora invita a participar en la segunda edición de la Carrera Match

Hermosillo, Sonora.- A través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), el Gobierno de Sonora hizo una cordial invitación a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Carrera Match, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 14 de febrero a las 7:00 horas en el Parque La Sauceda, en el marco del Día del Amor y la Amistad, con el objetivo de promover la actividad física, la convivencia social y el apoyo al emprendimiento local.

La titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, explicó durante la rueda de prensa que este evento tiene como propósito el fomentar el deporte, la convivencia y el bienestar, en un ambiente festivo, saludable e incluyente. "Esta es una invitación abierta a todas las familias. Tendremos diversas sorpresas y garantizamos un espacio de convivencia sana y divertida para personas de todas las edades", señaló.

La Carrera Match será abierta a todas las edades, con el fin de que todas y todos puedan participar de acuerdo con sus posibilidades; además, contará con dos distancias, de tres y cinco kilómetros, premiando a los primeros tres lugares de las ramas femenil y varonil con incentivos económicos de tres mil, dos mil y mil 500 pesos, respectivamente. Como parte del concepto del evento, mujeres y hombres saldrán desde puntos distintos y se encontrarán en el kilómetro 1.5, donde se les entregará una rosa como símbolo del encuentro.

Las primeras personas en inscribirse recibirán un kit de participación, que incluye playera conmemorativa y número de corredor, los cuales se entregarán el 13 de febrero, en las instalaciones del ISJ, en un horario de 8:00 a 18:00 horas. El registro se realiza a través del enlace bio.link/isjuventud. Para poder participar, los interesados deberán realizar una donación de dos kilogramos de alimento no perecedero; estos serán destinados a instituciones de beneficencia. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 662 444 7742.

Fuente: Tribuna del Yaqui