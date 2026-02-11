Alfonso Durazo impulsa futuro universitario con Becas Sonora de Oportunidades y Asambleas Informativas

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la política educativa, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo y con el objetivo de respaldar de manera permanente a las y los estudiantes para que continúen su formación académica en universidades públicas, este año 2026 se elevó el presupuesto destinado a becas a mil millones de pesos, el monto más alto en la historia de Sonora; alentando y fortaleciendo el futuro universitario.

Por medio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), se llevan a cabo 'Asambleas Informativas' en universidades públicas de la entidad, con el fin de acercar información clara, directa y oportuna sobre el programa Becas Sonora de Oportunidades, así como sobre el nuevo proceso de registro mediante la app Sonora Digital, facilitando el acceso a los apoyos educativos; dichas asambleas son encabezadas por el director general, Abraham Sierra.

Alfonso Durazo asegura el futuro universitario con Becas Sonora de Oportunidades

Como resultado de este esfuerzo por asegurar el futuro de los estudiantes, el primer semestre de 2026 se entregarán 44 mil 500 becas a estudiantes de universidades públicas. En un enfoque integral a todos los niveles educativos, se ha alcanzado la entrega de más de 605 mil becas en todo el estado, con una inversión histórica que supera los tres mil millones de pesos, reflejo de crecimiento del programa, al pasar de 474 millones 66 mil 441 pesos en 2022 a mil millones de pesos en 2026.

Las 'Asambleas Informativas' tienen como propósito dar a conocer a las y los jóvenes todo lo que les ofrecen las Becas Sonora de Oportunidades; como principal objetivo, les brindan las herramientas necesarias para continuar sus estudios sin limitaciones económicas, y si durante el proceso de registro surgen dudas, la asamblea brinda acompañamiento, resuelve dudas, reafirmando que la educación es la base más sólida para el desarrollo y crecimiento profesional de Sonora.

Este programa está orientado a garantizar el derecho a la educación, reducir la deserción escolar y fortalecer las oportunidades de movilidad social, representando una política pública de largo plazo con el respaldo permanente del Gobierno de Sonora para que cada joven pueda construir su futuro con mejores condiciones. Con estas acciones, se refrenda el compromiso de acercar la información a tiempo, ampliar la cobertura de apoyos educativos y asegurar que ninguna y ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos.

