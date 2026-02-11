Guaymas, Sonora.- Con la confianza de superar la asistencia de 350 mil personas que se registró el año pasado a estas que son las principales fiestas del puerto, la celebración del Carnaval Guaymas 2026 ha generado buenas expectativas.

Con el eslogan 'El pueblo está de fiesta', la festividad da inicio este jueves, y se extenderá hasta el próximo martes 17, lapso en el cual se van a estar desarrollando una serie de actividades, tanto culturales como artísticas, la presentación de bailes populares y el tradicional desfile.

La alcaldesa Karla Córdova González manifestó que las condiciones están dadas para que la fiesta sea todo un éxito, a la que se espera la asistencia de más de 350 mil personas, muchas de estas foráneas, provenientes de otras ciudades del estado, e incluso de otras entidades y de Estados Unidos.

Subrayó que para garantizar la seguridad de las personas en la celebración de estas fiestas se ha dispuesto de un bien organizado dispositivo, en el que van a tener participación la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Cruz Roja y Bomberos de Guaymas.

Hizo énfasis en que, al igual que el año pasado, en esta edición acceder al Carnaval no tendrá ningún costo, pues la entrada será completamente gratuita, e incluso el uso de baños.

Por su parte, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Arturo Mungarro, coincidió en las buenas expectativas que ha generado el carnaval para el sector hotelero.

Cifra

16

Carros alegóricos y 16 comparsas participarán en el desfile de Carnaval, además de grupos musicales.

Carnaval Guaymas 2026 genera buenas expectativas; autoridades esperan lleno total

Fuente: Tribuna del Yaqui