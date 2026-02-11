Cobach de Sonora obtiene destacados reconocimientos en el concurso regional de escoltas

Ciudad Obregón, Sonora.- Las alumnas integrantes de la escolta oficial 'Coyotas' representaron al plantel Obregón 3 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) en el concurso regional Copa Dragones 2026, realizado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, con la participación de escoltas provenientes de los estados Sonora y Sinaloa; sin embargo, las 'Coyotas' tuvieron una destacada actuación, obteniendo reconocimientos y posicionándose entre los primeros cuatro lugares de algunas categorías.

Cobach ha sumado destacados reconocimientos en competencias de escoltas de bandera, consolidándose como un referente de marcialidad y disciplina en el estado. Durante esta competencia de alto nivel no se quedó atrás, ya que la escolta oficial 'Coyotas' obtuvo el Premio a Mejor Sargento, reconocimiento al liderazgo, la disciplina y el desempeño sobresaliente mostrados a lo largo del certamen. Además, en la categoría Libre alcanzó un triple empate en el tercer lugar, al competir entre 10 escoltas participantes, mientras que en la categoría Bachillerato logró el cuarto lugar, frente a un total de 13 escoltas.

"Ver a nuestras y nuestros jóvenes alcanzar metas tan significativas es motivo de profunda satisfacción, ya que estos resultados reflejan su disciplina, constancia y el acompañamiento permanente de sus asesores", expresó con mucho orgullo el director general del subsistema, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, mostrando gran gratitud hacia todos estos logros que se obtuvieron durante la competencia.

La responsabilidad se centra en proyectar la excelencia académica y cultural de los estudiantes mediante una preparación rigurosa que inicia desde sus certámenes internos. Estos resultados reafirman el compromiso de Cobach Sonora con la formación integral de la juventud, al promover no solo el desarrollo académico, sino también valores cívicos, liderazgo y sentido de pertenencia que fortalecen la identidad institucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui