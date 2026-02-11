¿Cómo estará el clima en Ciudad Obregón Sonora HOY miércoles 11 de febrero de 2026? Temperaturas

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón Sonora puede cambiar a lo largo del día más de lo que imaginas, y este miércoles 11 de febrero de 2026 no será la excepción. Si planeas salir temprano, organizar actividades al aire libre o conducir por la tarde en la cabecera municipal de Cajeme, conviene revisar el pronóstico porque la temperatura subirá de forma considerable conforme avancen las horas. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Ciudad Obregón Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, este miércoles se espera una jornada con nubes y claros durante la mayor parte del día, además de variaciones térmicas marcadas entre la madrugada y la tarde. Durante la madrugada y primeras horas del día, el cielo permanecerá despejado, sin probabilidad de lluvias en Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Para las 05:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a 14°C, también con cielo despejado y viento del norte de ocho a 14 kilómetros por hora. El amanecer está previsto a las 06:59 horas. A las 08:00 horas el ambiente será soleado, con 16°C y viento flojo del norte de 10 a 17 kilómetros por hora. Sin embargo, conforme avance la mañana la temperatura aumentará de forma significativa.

A las 11:00 horas se esperan 24°C, con sensación térmica de 25 y cielo con nubes y claros. El índice UV alcanzará nivel medio (5), por lo que se recomienda protección solar si habrá exposición prolongada. La tarde será el periodo más cálido del día. A las 14:00 horas se pronostican 27°C, con viento moderado del oeste de ocho a 22 kilómetros por hora y radiación UV en nivel medio. Para las 17:00 horas la temperatura bajará ligeramente a 25 grados, aunque la sensación podría ser de 26.

El cielo se mantendrá parcialmente despejado. Por la noche, el ambiente comenzará a refrescar de manera gradual. A las 20:00 horas se estiman 19°C con viento flojo del oeste, mientras que a las 23:00 horas el termómetro marcará 18°C bajo un cielo parcialmente nuboso y viento ligero del noreste de 4 a 6 kilómetros por hora.

¡Toma precauciones y disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)