Construirán un acuario en el Centro Ecológico de Sonora; licitarán recursos para la obra

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora (Cedes), Carlos Ernesto Zatarain González, confirmó que el Centro Ecológico en Hermosillo, contará con un acuario, el cual podría comenzar su proceso de licitación durante este mes de febrero.

Para tener más atractivos y ofrecer mayor variedad a las familias, Carlos Ernesto Zatarain González señaló que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y se trabaja en la gestión de los recursos necesarios para arrancar formalmente con el proceso.

Dijo que después de 18 años cerrado, el acuario del Centro Ecológico, se espera la reapertura del área en la temporada de verano y que pueda ser inaugurado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Y que en los próximos días tanto la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como la Secretaría de Hacienda estamos trabajando para tener los recursos e iniciar en este mismo mes de febrero con la licitación para las obras del acuario”, señaló Carlos Zatarain.

El director de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), Carlos Zatarain, informó que el proyecto para construir un nuevo acuario podría entrar en fase de licitación este… pic.twitter.com/XOAfGRGGLE — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui