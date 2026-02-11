Continúan en febrero y marzo los descuentos para revalidación vehicular 2026 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, continúa ofreciendo descuentos para la revalidación vehicular 2026 durante los meses de febrero y marzo.

Durante todo el mes de febrero, la revalidación vehicular cuenta con un descuento del 10 por ciento sobre el monto base, y en marzo con un cinco por ciento, al realizar el pago a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda en https://hacienda.sonora.gob.mx/, con la opción de envío a domicilio.

Para los contribuyentes que realicen su pago en bancos y comercios participantes, se ofrece un descuento del cinco por ciento sobre el monto base de la revalidación vehicular 2026. En todos los casos, podrán acudir a cualquier agencia o subagencia fiscal para recoger su tarjeta de circulación.

Se cuenta con múltiples opciones de pago; además del portal oficial y las oficinas recaudadoras del estado, este puede realizarse presentando el número de placa en tiendas Oxxo, gasolineras Arco, 7-Eleven, Circle K, Elektra y Financiera del Bienestar (antes Telecomm); mediante pase a caja en bancos participantes como BBVA, Santander, HSBC, CitiBanamex y Banorte, o en comercios participantes como Walmart, Farmacias Benavides, Abarrey y Suburbia.

Se invita a las y los contribuyentes a aprovechar estos descuentos y cumplir en tiempo y forma con el pago de la revalidación vehicular 2026. Para dudas sobre el proceso, se cuenta con atención vía WhatsApp al (662) 316 9734, llamada al 800 312 7011, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, así como el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: Tribuna del Yaqui