Prevención

'Educando Salva': La policía estatal promueve la prevención de la violencia en municipios de la sierra de Sonora

Mediante el programa 'Educando Salva', la policía estatal promueve la prevención de la violencia entre niñas y niños en municipios de la sierra de Sonora

Moctezuma, Sonora.- La división especializada del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva) de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) promueve la prevención de la violencia entre niñas y niños, trabajando en comunidades de la sierra alta de Sonora; específicamente en los municipios de Moctezuma, Bacerac, Divisaderos y Tepache, esto a través del programa 'Educando Salva', impulsando acciones que contribuyan a mantener infancias libres de violencia.

La titular de la división Salva PEPS, Yolanda Ballesteros, dio un informe en el cual explicó que la unidad se trasladó a esta región del estado de Sonora, dando inicio a su recorrido por distintas escuelas del municipio de Moctezuma, donde el personaje 'Sr. Justicia' interactuó de forma dinámica y divertida con los niños, compartiéndoles mensajes enfocados en buenas conductas, valores, cultura de la paz, alto al acoso y cualquier tipo de violencia.

Este programa no solo se llevó a cabo en las escuelas con los infantes, también se puso en marcha en las comunidades, brindando la atención debida a la ciudadanía con el objetivo de visibilizar este delito, creando confianza para ser escuchados, proteger a las víctimas y detener a los agresores. Asimismo, se trabajó con madres y padres de familia para concientizarlos y hacerlos partícipes en el fortalecimiento de la prevención de la violencia.

Este programa forma parte de las estrategias del Gobierno del Estado de Sonora para fortalecer la seguridad preventiva y atender la violencia de género desde pequeños, ya que la agresividad entre niñas y niños crece día con día, manifestada como 'bullying', caracterizado por agresiones intencionales que buscan herir y atemorizar, afectando el desarrollo integral de la niñez, incluyendo su salud física, emocional y su rendimiento escolar.

Con el apoyo de las familias y de todo el personal de los planteles educativos, la PEPS dará continuidad a este tipo de programas, así como también seguirá informando sobre la importancia de prevenir la violencia desde temprana edad, haciendo uso de la línea de emergencias 911 y el 089 para denuncia anónima.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

