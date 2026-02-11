Moctezuma, Sonora.- La división especializada del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva) de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) promueve la prevención de la violencia entre niñas y niños, trabajando en comunidades de la sierra alta de Sonora; específicamente en los municipios de Moctezuma, Bacerac, Divisaderos y Tepache, esto a través del programa 'Educando Salva', impulsando acciones que contribuyan a mantener infancias libres de violencia.

La titular de la división Salva PEPS, Yolanda Ballesteros, dio un informe en el cual explicó que la unidad se trasladó a esta región del estado de Sonora, dando inicio a su recorrido por distintas escuelas del municipio de Moctezuma, donde el personaje 'Sr. Justicia' interactuó de forma dinámica y divertida con los niños, compartiéndoles mensajes enfocados en buenas conductas, valores, cultura de la paz, alto al acoso y cualquier tipo de violencia.

EDUCANDO SALVA: La policía estatal promueve la prevención de la violencia en municipios de la sierra de Sonora

Este programa no solo se llevó a cabo en las escuelas con los infantes, también se puso en marcha en las comunidades, brindando la atención debida a la ciudadanía con el objetivo de visibilizar este delito, creando confianza para ser escuchados, proteger a las víctimas y detener a los agresores. Asimismo, se trabajó con madres y padres de familia para concientizarlos y hacerlos partícipes en el fortalecimiento de la prevención de la violencia.

Este programa forma parte de las estrategias del Gobierno del Estado de Sonora para fortalecer la seguridad preventiva y atender la violencia de género desde pequeños, ya que la agresividad entre niñas y niños crece día con día, manifestada como 'bullying', caracterizado por agresiones intencionales que buscan herir y atemorizar, afectando el desarrollo integral de la niñez, incluyendo su salud física, emocional y su rendimiento escolar.

Con el apoyo de las familias y de todo el personal de los planteles educativos, la PEPS dará continuidad a este tipo de programas, así como también seguirá informando sobre la importancia de prevenir la violencia desde temprana edad, haciendo uso de la línea de emergencias 911 y el 089 para denuncia anónima.

EDUCANDO SALVA: La policía estatal promueve la prevención de la violencia en municipios de la sierra de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui