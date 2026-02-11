Hermosillo Sonora: ¿Cómo estará el CLIMA y el tiempo HOY 11 de febrero? Esto dice el reporte

Hermosillo, Sonora.- Tras una breve temporada de lluvias, el calor volverá a sentirse con fuerza este miércoles 11 de febrero de 2026 en la ciudad de Hermosillo; no obstante, la mañana arrancará más fresca de lo que muchos esperan. Si tienes actividades al aire libre, traslados largos o planeas ejercitarte bajo el sol, conviene revisar el pronóstico del tiempo completo para evitar golpes de calor o cambios bruscos de temperatura a lo largo del día. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo HOY miércoles 11 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este miércoles 11 de febrero se espera un día mayormente soleado en la capital de Sonora, con cielo despejado durante gran parte de la jornada y temperaturas que irán en aumento conforme avance el día. El amanecer está previsto a las 07:05 horas y el atardecer a las 18:10 horas, en una jornada con fase lunar menguante iluminada al 29 por ciento.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana el ambiente será fresco. A las 05:00 horas la temperatura descenderá ligeramente a 15 grados, con viento del noreste de 6 a 11 kilómetros por hora. Para las 08:00 horas continuará el cielo soleado, con 15°C y viento de 10 a 18 kilómetros por hora, todavía en condiciones templadas ideales para actividades tempranas.

Sin embargo, el ascenso térmico será marcado conforme se acerque el mediodía. A las 11:00 horas el termómetro alcanzará 25°C, con sensación térmica de 26 y viento moderado del este de seis a 21 kilómetros por hora. El índice UV llegará a nivel 5, considerado medio, por lo que será recomendable usar protector solar con FPS entre 6 y 10 si se estará expuesto por periodos prolongados.

La tarde será la parte más calurosa del día. A las 14:00 horas se prevé una temperatura máxima cercana a los 29°C, con sensación térmica de 27 y viento moderado del sur de 6 a 21 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas el ambiente seguirá cálido, con 28°C y rachas del oeste de 11 a 25 kilómetros por hora, aunque el índice UV descenderá. Por la noche, el clima será más templado. A las 20:00 horas se esperan 24°C con cielo con nubes y claros y viento moderado del oeste de 14 a 28 kilómetros por hora.

Finalmente, a las 23:00 horas la temperatura bajará a 21°C con viento flojo del noroeste de 6 a 16 kilómetros por hora.

En resumen, Hermosillo tendrá un miércoles estable, seco y mayormente soleado, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que rozará los 29. La recomendación es salir preparado: ropa ligera para la tarde, alguna prenda ligera para la mañana y protección solar al mediodía.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)