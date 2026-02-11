Ingresa nuevo Frente Frío 34 a México: Estos serán sus efectos en Sonora HOY 11 de febrero

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará un giro este miércoles 11 de febrero de 2026. Aunque la mañana arrancará estable, el ingreso de un nuevo Frente Frío al noroeste del país provocará cambios en el viento y variaciones térmicas que podrían sentirse a lo largo del día. Si planeas salir temprano, viajar por carretera o realizar actividades al aire libre, es importante que revises cómo evolucionará el tiempo para tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora HOY miércoles 11 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, este miércoles el Frente Frío número 34 ingresará sobre el noroeste mexicano e interactuará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, lo que originará vientos fuertes en la región. Para Sonora se prevé cielo medio nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia, aunque sí se esperan rachas importantes de viento.

Así será el clima en Sonora HOY miércoles 11 de febrero. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será templado en zonas urbanas, pero muy frío en regiones serranas, donde no se descartan heladas. En Hermosillo se espera una mínima cercana a los 13°C, mientras que en Ciudad Obregón el termómetro rondará los 14°C. En municipios del norte como Agua Prieta la mínima será de aproximadamente 8 grados, y en Nacozari descenderá hasta los 9. San Luis Río Colorado amanecerá con alrededor de 14°C y Sonoyta con 15. Estas condiciones podrían generar sensación térmica menor en áreas abiertas.

Hacia la tarde, el panorama cambiará con un ascenso marcado de temperatura en gran parte del estado. En Hermosillo se prevé una máxima de 29°C, al igual que en Huatabampo. Ciudad Obregón alcanzará cerca de 28 grados y Caborca también se aproximará a los 28. En Magdalena se estiman 26 grados, en Sonoyta 25 y en San Luis Río Colorado 24. Municipios serranos como Agua Prieta registrarán máximas cercanas a los 24 grados, mientras que Nacozari rondará los 22. El ambiente será templado a cálido en Sonora, mientras que en Sinaloa se tornará caluroso.

El viento será uno de los principales efectos asociados al nuevo sistema frontal. Se pronostican vientos del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas del estado, lo que podría levantar polvo en tramos carreteros y reducir la visibilidad.

Por la noche, el ambiente se mantendrá fresco. En la capital sonorense los valores descenderán nuevamente hacia los 15 grados, mientras que en el sur del estado se mantendrán entre los 13 y 14°C. En el norte y zonas altas el termómetro podría acercarse otra vez a los valores de un solo dígito.

En resumen, este miércoles Sonora tendrá un día estable y sin lluvias, pero con efectos indirectos del Frente Frío 34, principalmente rachas de viento y mañanas frías en la sierra. La recomendación es salir con ropa ligera para la tarde, pero abrigarse al amanecer y conducir con precaución ante posibles ráfagas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)