Hermosillo, Sonora.- Para este 2026, la proyección de producción de la planta Ford en Hermosillo es incrementar su fabricación y superar las más de tres mil 350 mil unidades ensambladas al año, aseguró el líder del clúster automotor, Juan Carlos Campoy Ramos.

Dijo que en Sonora se tiene certidumbre, estabilidad laboral y un mercado ensamblador que crece cada año, además de que las ventas como la Ford Bronco y el Maverick siguen creciendo en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos.

Juan Carlos Campoy señaló que la industria automotriz genera más de 100 mil empleos directos o indirectos en Sonora, pero también se busca la llegada de más inversión para este ramo.

Señaló que las ventas siguen incrementando por la calidad de los dos carros que arman en Hermosillo, pese a los acontecimientos políticos y económicos globales y las políticas de importación de Estados Unidos.

La planta Ford de Hermosillo, Sonora, proyecta incrementar su producción durante 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui