Lamarque Cano destaca que programa Vivienda para el Bienestar fortalece la calidad de vida de las familias

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la entrega de las primeras 48 viviendas del bienestar en Cajeme, el alcalde Javier destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar representa una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del municipio.

Expresó que el escuchar de parte de los beneficiados cómo les cambia la vida el hecho de contar con su casa propia, le refuerza el sentido social que lleva impreso el programa, debido a que beneficia a quienes más lo necesitan.

El edil cajemense agregó que, además de la vivienda, muchas personas también reciben la pensión para adultos mayores, lo que fortalece su estabilidad y bienestar.

"El día de ayer me tocó saludar a algunos beneficiarios de este programa allá en Palacio Municipal y una señora dijo algo maravilloso, algo hermoso que quiero recordar aquí. Me dijo: 'Yo pensaba que iba a terminar mis años y me iban a llevar a un asilo, pero ahora estoy muy contenta porque tengo una casa y ahí voy a estar con mis nietos y ahora, además, con la pensión para adultos mayores'. Eso es lo que tiene como propósito la cuarta transformación, por el bien de todos, primero los pobres, los grupos más vulnerables de nuestra sociedad", enfatizó Lamarque.

