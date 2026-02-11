Madres de familia piden la reapertura de la Estancia Infantil del Issste en Navojoa tras serie de fallas

Navojoa, Sonora.- Madres de familia beneficiarias de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en el municipio de Navojoa, piden la reanudación de actividades.

De acuerdo a la directiva de la Estancia Infantil, la institución suspendió sus actividades debido a los arreglos en el sistema eléctrico de sus instalaciones, adecuaciones que aparentemente ya concluyeron.

Sin embargo, las madres de familia informaron que la Estancia Infantil permanecerá cerrada durante esta semana, debido a que personal de Protección Civil deberá verificar que las adecuaciones se hayan realizado correctamente.

Es un abuso lo que está pasando, son muchos días ya sin servicio, es necesario que Protección Civil acuda lo antes posible a verificar si los trabajos se realizaron correctamente, pero ya nos dijeron que toda la semana quedará suspendido el servicio", señaló una de las madres de familia afectadas.

Se espera que Protección Civil acuda a realizar las inspecciones correspondientes durante los próximos días, para que la Estancia Infantil vuelva a abrir sus puertas y los menores regresen a un lugar seguro y apto para su desarrollo.

Fuente: Tribuna del Yaqui