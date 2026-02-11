Navojoa: Ahora podrás reportar el bache de tu colonia a través de la app 'Bachejoa'

Navojoa, Sonora.- Lo que inició como una plataforma de denuncia ciudadana pudiera convertirse en un gran aliado para el Ayuntamiento de Navojoa. Se trata del proyecto Bachejoa.com, un espacio digital utilizado para identificar cada uno de los baches que hay en las calles de la ciudad.

Lejos de que las autoridades municipales se sientan exhibidas por esta iniciativa, el ayuntamiento informó que se buscará colaborar con los programadores para poder mejorar los trabajos de bacheo en la ciudad.

Esta iniciativa ciudadana consiste en la elaboración de un mapa virtual, donde la población podrá subir la foto de un bache y su ubicación exacta para que las autoridades municipales puedan acudir a repararlos y que los conductores conozcan el estado real de las calles.

Hasta la tarde de este miércoles 11 de febrero, el portal Bachejoa.com registró más de dos mil 148 reportes, de los cuales 104 ya se encontraban reparados, por lo que se invitó a la ciudadanía a seguir subiendo fotos de los baches de su colonia para presionar a las autoridades por su reparación.

Entre los reportes que se han realizado en el sitio web se encuentran: 438 baches pequeños, 330 grietas, 231 reparaciones inconclusas y mil 149 baches grandes, donde destacan los ubicados por la calle Quintana Roo, Centenario, Sosa Chávez, bulevar Las Pilas y el anillo de la Plaza 5 de Mayo.

Por su parte, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, expresó que se buscará localizar a los programadores de este sitio web para poder utilizar el mapa interactivo en los trabajos de bacheo que actualmente se realizan.

Quiero decir que este tipo de iniciativas ciudadanas que vienen a sumar me motivan y me hacen creer que vale la pena seguir, porque la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos… Me gustaría encontrar a los jóvenes que desarrollaron la página para sumarlos al trabajo que estamos realizando; su apoyo nos será de gran utilidad y yo estaré muy agradecido", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui