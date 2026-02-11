Población penitenciaria cursa licenciatura en línea desde el Cereso de Hermosillo Uno

Hermosillo, Sonora.- Un total de 39 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo Uno cursan la licenciatura en Administración de Empresas en modalidad en línea, informó el Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) de Sonora.

Con el soporte de la Universidad Estatal de Sonora (UES), el grupo de estudiantes, caracterizado por la disciplina y dedicación que muestran en el aula, cursa actualmente el segundo semestre de la carrera.

Autoridades del SIEP explicaron que durante el proceso de internamiento se ofrecen diversas opciones educativas, que van desde la nivelación académica hasta la universidad.

En este proceso se reconoció el invaluable apoyo y la coordinación efectiva con la Universidad Estatal de Sonora, que brinda acompañamiento puntual a cada estudiante.

La oportunidad de cursar una licenciatura permite a la población penitenciaria adquirir herramientas de utilidad para que, al egresar, tengan opciones para trabajar y ser personas económicas activas y con ello evitar su reincidencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui