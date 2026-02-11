Hermosillo, Sonora.- El director de epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora, Universo Ortiz, confirmó que en Hermosillo se han detectado tres casos de sarampión, pero que no han provocado cadenas de transmisión masivas.

En entrevista, el director de epidemiología dijo que los tres casos se recuperaron con éxito, pero que se creó un cerco sanitario para no contagiar a contactos directos e indirectos de los enfermos.

Universo Ortiz dijo que la Secretaría de Salud en Sonora ha trabajado intensamente en la campaña de vacunación de esta enfermedad, ante los brotes que se han tenido en la entidad, la mayoría de casos importados de otras entidades, como Chihuahua.

La mayoría de los casos pertenecen a campos agrícolas, tanto del valle de Guaymas como de Caborca, donde tenemos 10 casos confirmados, pero hay también aquí en Hermosillo; pero de los 3 casos confirmados en Hermosillo, debo decir que son eventos distintos", refirió.

Aun en Sonora, se tienen pocos casos confirmados en comparación con otras entidades que superan los 100 contagios en lo que va del 2026, precisó.

Salud Sonora confirma tres casos de sarampión en Hermosillo; gobierno atiende para evitar más contagios

¿Cómo se encuentran Hermosillo y Sonora en sarampión?

Actualmente, siete estados concentran el 85 por ciento de los casos del país y presentan tasas superiores a un caso por cada 100 mil habitantes: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.

Sonora no se encuentra entre esos siete estados con mayor tasa de contagios, ya que de las 32 entidades federativas, 24 registran menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Las autoridades de salud reiteraron que la principal medida de prevención es completar el esquema de vacunación, especialmente en niñas y niños.

DATO

41 casos de sarampión se han detectado en lo que va de 2026; su mayoría, es decir, poco más de 76 por ciento, en jornaleros agrícolas que vienen de otras entidades del país y que tienen menos de dos meses en destinos sonorenses, en los valles de Caborca y Guaymas.

¿Sabes cuándo vacunar a tus hijas e hijos contra el sarampión? uD83DuDC89uD83DuDC76



La prevención es nuestra mejor herramienta para proteger su salud.



De acuerdo con el Programa de Vacunación Universal, estos son los momentos clave:



uD83DuDD39 12 meses: Primera dosis al cumplir el año.

uD83DuDD39 18 meses:… pic.twitter.com/iveQ30Ylpp — Salud Sonora (@ssaludsonora) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui