SEC y Gobierno de Sonora harán entrega de uniformes escolares en las escuelas para este ciclo 2026-2027

Hermosillo, Sonora.- Para este ciclo escolar 2026-2027 se entregarán más de 400 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos por el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), quienes trabajan en conjunto con la logística de distribución, ya que serán entregados directamente a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, en las escuelas de educación básica, con excepción de Hermosillo y Cajeme, donde se habilitarán centros de canje.

El gobernador Alfonso Durazo busca garantizar un proceso ágil y eficiente en beneficio de la comunidad escolar; cabe recordar que en el año 2025 en las ciudades de Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado y Navojoa se habilitaron centros de canje; sin embargo, este próximo ciclo escolar, la entrega de los paquetes en dichos municipios se realizará directamente en los planteles educativos o mediante las supervisiones escolares.

SEC: Gobierno de Sonora hará entrega de uniformes escolares en las escuelas para este ciclo 2026-2027

Se destina un aproximado de más de 300 millones de pesos para dotar de uniformes a los alumnos, que incluye playera tipo polo, pantalón o falda y un par de zapatos o tenis escolares; teniendo como finalidad el garantizar que los estudiantes de educación básica en Sonora cuenten con uniformes dignos y de calidad, representando un ahorro familiar. Se invita a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la SEC Sonora Facebook para detalles sobre las fechas exactas de entrega.

La instrucción del mandatario estatal es que todas las alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación básica en Sonora cuenten con sus prendas desde el primer día del ciclo escolar 2026–2027. Por ello, es primordial que madres, padres de familia y personas tutoras actualicen el registro de tallas en el portal https://www.yoremia.gob.mx/padres/uniforme; es un proceso ágil y sencillo.

uD83DuDFE0 Prepárate para el 2026 registrando con anticipación la talla del uniforme escolar.



¡El registro está disponible! Captura la talla en el portal uD83CuDF10 https://t.co/X1o9KI5px1#SonoraConUniforme#UniformesEscolaresSonora pic.twitter.com/ogZJe4oUFG — SEC Sonora (@SECSonora) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui