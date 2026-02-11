Serie del Caribe dejará derrama económica importante para Hermosillo: Secretaría de Turismo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo será la sede de la Serie del Caribe en el 2027, lo que generará alta derrama económica, por la ocupación hotelera y la llegada de visitantes, aseguró el secretario de Economía y Turismo en Sonora, Roberto Gradillas.

Señaló que el deporte siempre ha sido uno de los segmentos más importantes del turismo, especialmente el béisbol, por el impacto que genera en las entidades del norte y al contarse con una de las ligas más importantes, como es la Liga Mexicana del Pacífico.

Señaló que, además de visitantes de los países que participan en la serie, se tendrán en Hermosillo turistas de otras entidades, pero también de Estados Unidos.

"Recibir la Serie del Caribe acá será una fiesta para todos; todos estamos esperanzados de tener una extraordinaria Serie del Caribe. Tendremos participaciones de los países beisboleros, Centroamérica, Estados Unidos, entre otros, la liga mexicana del Pacífico; la liga es la más importante de béisbol; estamos muy emocionados".

Fuente: Tribuna del Yaqui