Sheinbaum y Durazo entregan 48 casas en Ciudad Obregón; Sonora eleva meta a 64 mil viviendas

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 11 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo un breve enlace con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para realizar la entrega de viviendas en Ciudad Obregón, en el marco del Programa Vivienda para el Bienestar en Cajeme, Sonora, consolidando el acceso a la vivienda como un derecho en el estado.

En su intervención, Durazo Montaño envió un agradecimiento a la presidenta desde Sonora. El funcionario recordó que hace un año se estaba colocando la primera piedra en ese complejo, y hoy se entregarán las viviendas a los no derechohabientes: "Su política de vivienda está convirtiendo el acceso a la vivienda en un derecho en nuestro estado. Nos encontramos en un conjunto habitacional que exactamente hace un año pusimos la primera piedra, es un conjunto impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)".

Fue el primer lugar a nivel nacional que inició la Comisión Nacional de Vivienda, lo estamos concluyendo hoy, un año después. Hemos sido el primer estado que ha entregado toda la tierra requerida para cumplir con el programa de vivienda en el estado y gracias a ello, el acceso a la vivienda se convierte en un derecho en la entidad", dijo el gobernador.

La meta inicial de 34 mil 800 casas se amplió a 65 mil viviendas a nivel nacional, compromiso para el cual Sonora aportó la totalidad del suelo necesario. En la entidad se registra un avance de seis mil 432 viviendas en proceso de construcción.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega Rangel, recordó que esta es la quinta 'Mañanera' dedicada a la entrega parcial de vivienda; ya se hizo en Tabasco, Yucatán, Michoacán, Chiapas, y hoy en Cajeme (a la par que en Quintana Roo). En Sonora, el proyecto pasará de 35 mil a 65 mil viviendas, y ya hay un avance de seis mil 432 viviendas, dijo la funcionaria. En el tema de escrituración la meta, a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), es de 30 mil escrituras.

En Sonora y Quintana Roo se están invirtiendo, en conjunto, más de 66 mil millones de pesos. Durante el evento se realizó la entrega de 48 viviendas construidas por CONAVI. El programa está dirigido a personas no derechohabientes, con esquema de financiamiento recuperable a tasa cero, a pagar en 20 a 30 años, con mensualidades aproximadas de mil 800 pesos mexicanos.

¿Cómo es el Conjunto habitacional que entregaron en Ciudad Obregón?

El conjunto habitacional Jo'ara, que significa en Yaqui casa grande, se ubica en la colonia Maximiliano R. López, en Cajeme y cuenta con 302 viviendas; 228 son viviendas familiares de 63 m², con 3 recámaras, sala, comedor, cocina, baño, patio de servicio. También hay 74 viviendas para jóvenes y estudiantes; estos son de 47 m² , con dos recámaras.

Las viviendas tienen una altura de 2.80 metros y cuentan con diseño de parasoles para que el sol no entre directamente al inmueble.

Durante la ceremonia, Vilma Daniela Pérez Galaviz recibió las llaves de su vivienda, agradeciendo el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui