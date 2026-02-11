Sismo en Guaymas: Sin reportes de daños tras temblor esta noche; fue de magnitud 4.2

Guaymas, Sonora.– Esta noche de miércoles 11 de febrero de 2026 se registró un sismo en Guaymas; de momento las autoridades han informado que no se reportan mayores afectaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que no se registraron reportes de incidentes tras el sismo de magnitud 4.2 ocurrido esta noche en las inmediaciones de Guaymas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se localizó a 66 kilómetros al suroeste de Guaymas, a una profundidad de 10 kilómetros.

Autoridades estatales señalaron que la situación se mantiene bajo control y que, hasta el momento, no se tienen reportes de que el sismo haya sido percibido por la población ni de daños en infraestructura.

La CEPC reiteró que se mantiene atenta ante cualquier eventualidad y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui